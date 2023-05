Directeur Earthshot Prize: prins enthousiast over editie in Azië

Hannah Jones, de directeur van de door prins William bedachte Earthshot Prize, zegt dat de prins “enthousiast” is dat de komende editie in Azië is. “We denken dat het een echte kans is om te laten zien wat landen in de regio doen, wat mensen doen”, zegt Jones in het Amerikaanse tijdschrift People. Zondag werd bekend dat de klimaatprijzen op 7 november in Singapore worden overhandigd.

Volgens de directeur van de Earthshot Prize zal William de komende maanden en ook na de uitreiking niet “stil” zitten. “Zijn ambitie blijft groeien, en terecht. De focus blijft nog steeds: Wat doen we om impact te hebben? Wat is onze impact? Hoe schalen we onze impact op? Hoe kunnen we sneller gaan?”

De Earthshot Prize werd in 2020 door William in het leven geroepen. De prijzen zijn bedoeld om initiatieven te steunen die zich inzetten voor het herstel van de planeet. De winnaars in vijf verschillende categorieën winnen een miljoen pond (zo’n 1,1 miljoen euro). Dit jaar worden de prijzen voor de derde keer uitgereikt. De eerdere uitreikingen waren in Londen (2021) en Boston (2022).