Directeur Stichting Jarige Job: Máxima natuurtalent met inpakken

Koningin Máxima is “echt een natuurtalent” als het gaat om het inpakken van verjaardagsdozen. Dat zegt directeur Huib Lloyd van Stichting Jarige Job, waar Máxima donderdag langsging, tegen het ANP. De koningin hielp onder meer met het inpakken van de miljoenste verjaardagsbox van de stichting.

Na een gesprek met vertegenwoordigers en partners van de organisatie hielp de koningin in de inpakloods in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam met het inpakken van verjaardagsdozen. Deze bestaan uit cadeautjes, slingers en traktaties voor kinderen van ouders die hun verjaardagen vanwege financiële nood niet of amper kunnen vieren. De ouders kunnen de dozen bij de stichting aanvragen, zodat de kinderen alsnog een leuke dag kunnen hebben.

Lloyd erkent dat het jubileum van Stichting Jarige Job, die vijftien jaar bestaat, een dubbel gevoel opwekt. “We zijn heel blij dat we dit met elkaar kunnen realiseren. Tegelijkertijd is het heel zuur dat in een mooi land als Nederland dit soort dingen nodig zijn. Dus we proberen constant te kijken hoe we daar iets aan kunnen doen. Daar hebben we het ook in gesprek met de koningin over gehad. Dus we vieren het, maar wel met mate.”

De hal waar Máxima hielp met inpakken was versierd met kleurrijke slingers en ballonnen en deed denken aan de loods waar Sinterklaas en de pieten in december cadeautjes voor pakjesavond inpakken. Tegenover de rolband waar de dozen werden ingepakt, stonden grote schappen met cadeautjes voor jongens en meisjes in diverse leeftijdscategorieën. Het ging onder meer om puzzels, boeken, speelgoedpoppen, spelletjes, ballen en kleurrijke piñata’s.

Over de inpakskills van Máxima was Lloyd zeer te spreken. Aan de rolband stopte ze samen met de vrijwilligers onder meer cadeautjes en traktaties in de bruine kartonnen dozen. “De koningin is echt een natuurtalent”, zegt Lloyd na afloop van het bezoek. “Sterker nog, ze deed het zó efficiënt! Ze gaf ook een aantal tips van: ‘Je kunt het beter zo doen, want dan gaat het veel sneller’, en dat vond ik echt fantastisch. Ze mag zeer zeker als vrijwilliger bij Jarige Job aan de slag.”