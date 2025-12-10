Diva! Máxima volgens de Argentijnen

In Nederland is Máxima vooral de koningin, maar in haar geboorteland Argentinië is ze een diva. Niet dat ze zich zo gedraagt, ze is altijd natuurlijk en aardig. Maar ze is wel heel bekend en zo populair dat ze meer dan een beroemdheid is. ‘Argentijnen houden van haar.’

Tekst Rick Evers

Waar in Nederland bij critici nog wel eens discussie is of Máxima zich wel koningin zou mogen noemen, is er aan de andere kant van de wereld geen enkele twijfel over. Dat vindt ook de Argentijnse journalist en tv-presentator Héctor Maugeri. ‘We noemen haar ónze koningin. Iedereen kent haar en iedereen houdt van haar. We hadden onze paus Franciscus, we hadden onze Maradona. Nu hebben we alleen Máxima nog’, zegt de tv-ster trots over de iconen van zijn land.

Breed lachend met zonnebril

Argentijnse tijdschriften weten haar geregeld vast te leggen als ze voor een privétripje even heen en weer is naar haar moederland. Volgens diverse bronnen gebeurt dat vaker dan we misschien doorhebben. Als ze bijvoorbeeld na haar laatste activiteit op vrijdagmiddag met de auto aan de vliegtuigtrap wordt afgezet, kan ze ongezien als allerlaatste de business class instappen, nog wat werken en slapen, om vervolgens ’s ochtends om zeven uur in Buenos Aires te arriveren. Dan heeft ze het hele weekend om met haar moeder, familie en vrienden door te brengen. Op de terugvlucht kan ze aan het eind van de middag weer instappen, om dan om tien uur ’s ochtends weer op Schiphol te landen. Wanneer ze dan niet veel later naar de camera’s zwaait en aan een werkbezoek begint, zal niemand in Nederland zijn opgevallen dat ze even weg is geweest. Tenzij covers van Argentijnse tijdschriften ook ons land bereiken en ze daarop te zien is, terwijl ze breed lachend, getooid met zonnebil, het gebouw van de luchthaven uitloopt. ‘De media houden van haar, ze staat steeds weer op de cover. De ene keer vanwege haar stijl, de andere keer vanwege haar gezin en anders wel met foto’s van haar reizen door Europa,’ zegt Héctor. ‘En dat is natuurlijk omdat de Argentijnen van haar houden. Mensen willen het allemaal weten.’ Al heeft de koningin inmiddels geduchte concurrentie. ‘Tegenwoordig gaat het ook steeds meer om haar dochters. Zij worden steeds populairder.’

Bijzonder vonkje in het Spaans

Het is niet verwonderlijk dat Argentinië een speciaal plekje heeft behouden in Máxima’s hart. Het is en blijft de plek waar haar wieg heeft gestaan. Bovendien, zo schermen de Argentijnen altijd: hun wetgeving schrijft voor dat je de Argentijnse identiteit niet van je af kunt leggen. Die behoud je altijd. Toch: bij meerdere sportwedstrijden waar Nederland tegen Argentinië moest strijden, heeft Máxima ‘moeten’ bevestigen voor Nederland te juichen. Ook onlangs nog, toen Argentijnse verslaggevers haar op het circuit van Zandvoort vroegen of ze voor Franco Colapinto zou juichen. Ze antwoordde dat ze ‘de koningin van Holland’ is en dus juicht voor Max Verstappen. Maar bovenal hoopte ze op een veilige wedstrijd en een mooie dag in Zandvoort. Diplomatiek. Máxima moet wel, zo naast haar man, de Koning der Nederlanden. Zelfs Nederlanders die haar in het Spaans niet letterlijk kunnen verstaan, ontdekken een bijzonder vonkje bij de koningin als ze met haar landgenoten te maken heeft. ‘Als ik haar Spaans hoor spreken, is ze een echte Argentijn’, zegt Héctor. ‘Het porteño-accent, van de mensen die in Buenos Aires zijn geboren. Dat is ze niet verloren.’

Argentijnse media kan wat maken

Argentinië heeft een streepje voor, al zal ze het niet hardop zeggen. Soms lijkt dat op meten met twee maten. Wie goed naar haar looks kijkt – de versie van de koningin-in-Argentinië naast de versie in Nederland – kan verschillen opmerken. Voor een werkbezoek in Nederland of een VN-bezoek in Azië zal koningin Máxima geen kapster of visagist inhuren. Maar is ze in haar thuisland, dan verschijnt ze plots met wat extra glow en meer gecoiffeerd dan gewoonlijk. Tegen de Argentijnse bladen die haar fotograferen als ze met Amalia in het land is, wordt niet opgetreden. Terwijl de koning wél optreedt als van hem en Máxima in Griekenland foto’s worden gemaakt die door een Duits blad worden gepubliceerd. De mediacode, bedoeld om de dochters een vrije jeugd te bieden, zou echter juist eerder zijn overtreden in het eerste geval. Maar de mediacode zegt ook: een overtreding naar het oordeel van het lid van het Koninklijk Huis.

Wie beelden plaatste van een dansende Máxima in Spanje, kreeg een reprimande. Toen Máxima als VN-gezant op haar vrije avond door de straten van Buenos Aires ging om een ijsje te halen, werd dat uitgebreid gefilmd. Het filmpje ging viraal op sociale media, en Máxima liet het gebeuren. Ze is ook wel eens naar media die buiten haar hotel stonden toegestapt om een korte reactie te geven. In Nederland zou dat ongekend zijn. Het magazine van Hectór plaatste wel eens foto’s van Máxima op het strand. ‘Het was op een van de Caribische eilanden. Maar ze heeft er nooit over geklaagd.’

Handig voor haar broer

Héctor kreeg in de begintijd van de relatie tussen Willem-Alexander en Máxima na het publiceren van foto’s een strenge brief van de Nederlandse ambassadeur in zijn land, maar verwacht niet dat vanuit Máxima ooit juridische stappen zullen worden ondernomen tegen de media daar. Want dat zou wel eens negatieve gevolgen kunnen hebben voor haar broer. Máxima’s broer Martín, horeca-uitbater in Patagonië, het zuiden van Argentinië, vaart er ongetwijfeld wel bij. Als zijn zus in het thuisland is, betekent dat extra reclame. Af en toe verschijnt hij in de media. Als broer van de koningin draait hij rond de vragen over zijn beroemde oudste zus. Met Nederlandse toeristen maakt hij graag een praatje, maar als journalisten een interview willen over Máxima, weigert hij. ‘Haar broer, haar moeder, iedereen kent ze’, zegt Héctor. ‘Ook zij zijn celebrity’s. Wat ze doen, komt in de pers.’

Meer zichzelf

Vader Zorreguieta kent ook elke Argentijn. Iedereen weet over zijn rol in het regime van Videla, als onderminister van Landbouw. Dat lijkt in Nederland een groter issue dan in het land waar de misstanden hebben plaatsgevonden. ‘Het verleden van haar vader doet er voor de Argentijnen niet toe’, zegt Maugeri. ‘Natuurlijk weet iedereen die Máxima kent ook over haar vader. Mensen zien dat gewoon los van elkaar. Ze houden gewoonweg van haar.’ De koningin verstopt zich in Buenos Aires minder dan dat ze in Nederland doet. Ook in ons land wordt ze wel eens incognito gezien als ze gaat winkelen. Haar haar in een staart, met een minimum aan make-up, een lange jas aan. Hondje Mambo verraadt haar vaak eerder dan haar looks. In Argentinië kan ze meer zichzelf zijn.

Diva Máxima

Mensen herkennen haar, weet Héctor. ‘Ze gaat naar haar vaste ontwerpers en andere adresjes, gewoon over straat. En soms wordt ze dan aangeklampt voor een foto. Maar ze heeft natuurlijk wel altijd beveiliging om zich heen. Dat is ook wel nodig, want er zijn veel gekken en fans’, lacht de presentator. Behandelen ze haar als een beroemdheid? ‘Ze is méér dan dat. Een diva. Niet omdat ze zich zo gedraagt, maar mensen hebben haar op een voetstuk gezet. Voor de media is ze een grootheid. Maar anders dan sterren: ze gedraagt zich niet zo, ze is en blijft natuurlijk en aardig.’ In Spaanstalige landen gebeurt het regelmatig dat ze op naambordjes en aankondigingen chauvinistisch ‘koningin Máxima Zorreguieta’ wordt genoemd. Maar, zegt Héctor, ‘wij hebben aan één woord genoeg. ‘Máxima. Iedereen weet dat het dan over de koningin gaat, over Zorreguieta. Ónze koningin.’



