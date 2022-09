Dochter Märtha Louise heeft ook veel geleerd van verlies vader

Maud Angelica Behn, de oudste dochter van de Noorse prinses Märtha Louise, heeft ook veel geleerd van het verlies van haar vader Ari Behn. De 19-jarige vertelt in een interview met de Noorse krant Dagens Næringsliv dat ze ook “iets waardevols” heeft gehaald uit haar verdriet.

De ex-man van Märtha Louise maakte in december 2019 een einde aan zijn leven. Maud Angelica kan daardoor naar eigen zeggen beter omgaan met mensen die het moeilijk hebben. “Ik heb een dieper begrip gekregen voor hoe het in het algemeen is om een moeilijke tijd door te maken. En als ik nu met anderen praat die het moeilijk hebben, dan merk ik de overeenkomsten, ook al hebben we totaal verschillende verhalen.”

Ook waardeert Maud Angelica de mensen om haar heen meer en is ze meer “aanwezig” tijdens sommige momenten. “Als ik nu gelukkig ben, ben ik veel gelukkiger dan voordat dit gebeurde, omdat ik weet hoe moeilijk dingen kunnen zijn.”

Tijdens de uitvaart van haar vader hield Maud Angelica een toespraak waarin ze onder meer mensen met geestelijke problemen opriep om hulp te zoeken. Voor haar woorden kreeg ze veel lof en nog steeds krijgt ze daar reacties op. “Ik vind het ook heel tof als mensen me achteraf vertellen dat het hen heeft geholpen. Dan heb ik het gevoel dat het toen zeer de moeite waard was.”