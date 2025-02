Dochter prins Carl Philip en prinses Sofia heet Ines

Het Zweedse koningshuis heeft maandag de naam van de pasgeboren dochter van prins Carl Philip en prinses Sofia bekendgemaakt. Het meisje heeft de naam Ines Marie Lilian Silvia gekregen, meldde het hof in een persbericht.

De naam werd bekendgemaakt tijdens een officiële ceremonie. Dat ging overigens niet helemaal volgens plan. Koning Carl Gustaf sprak de naam namelijk verkeerd uit. Hij zei dat de pasgeboren prinses ‘Inse’ heet. Ook zei hij de namen in een andere volgorde, is te zien op beelden van de Zweedse omroep SVT. Een woordvoerder van het koningshuis stelde tegen SVT dat het de koning spijt dat hij de verkeerde naam heeft gezegd. “Hij had niet het gevoel dat hij de verkeerde naam zei toen hij de namen las, maar realiseerde zich dat later.”

Het meisje met de roepnaam Ines werd vrijdag geboren in Stockholm. Het is het vierde kind van Carl Philip en Sofia. Het prinsesje heeft de titel hertogin van Västerbotten gekregen.