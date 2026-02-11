Dochters van Willem-Alexander doen ‘gewoon zelf’ hun was

De dochters van koning Willem-Alexander doen “gewoon zelf” hun was. Dat vertelde de koning na afloop van zijn bezoek aan familiebedrijf Senzora in Deventer, dat was- en reinigingsmiddelen produceert.

“De kinderen wassen gewoon zelf in hun studentenhuizen. We hebben ze gewoon opgeleid om dat te doen. Ze weten wel wat wassen is, maak je geen zorgen”, aldus de koning.

Zelf staat de koning tegenwoordig niet vaak meer bij de wasmachine. Met een knipoog zei hij dat de was bij hem “in de wasmand verdwijnt en daarna weer schoon in de kast ligt”. In zijn tijd bij de marine en tijdens zijn studie deed hij dat nog wel zelf. “Toen waste ik met poeder”, aldus de koning.

Het bezoek aan het familiebedrijf, dat zich volop inzet voor het produceren van duurzaam wasmiddel, stond in het teken van het 150-jarig bestaan van het bedrijf. Na afloop vertrok de koning niet met lege handen, maar met een goed gevulde tas vol wasmiddelen.