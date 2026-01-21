Documentaire Charles eind januari in première op Windsor Castle

De documentaire Finding Harmony: A King’s Vision gaat volgende week in première op Windsor Castle. Op Instagram deelt het Britse hof dat de uitnodigingen voor de première zijn geprint. Het is volgens Buckingham Palace voor het eerst dat een film in première gaat in een koninklijke residentie.

Op de uitnodiging wordt gesproken van “een baanbrekende documentaire”. In de film wil koning Charles laten zien hoe belangrijk het is om samen te werken aan een duurzamere wereld. Charles zet zich al bijna zijn hele leven in voor een beter milieu. Actrice Kate Winslet, bekend van rollen in Titanic en The Reader, heeft de documentaire ingesproken.

De première vindt plaats op woensdag 28 januari, is te lezen op de uitnodiging. De film is vanaf vrijdag 6 februari wereldwijd te zien op streamingdienst Prime Video.