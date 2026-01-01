Documentaire met koning Charles in februari op Prime Video

De documentaire Finding Harmony: A King’s Vision is vanaf 6 februari te zien op Prime Video. Dat maakte de streamingdienst donderdag bekend. Vorig jaar werd gemeld dat de documentaire begin 2026 naar het platform zou komen.

In de film, die is geregisseerd door Nicolas Brown, wil koning Charles laten zien hoe belangrijk het is om samen te werken aan een duurzamere wereld. Charles zet zich al bijna zijn hele leven in voor een beter milieu.

Actrice Kate Winslet treedt in Finding Harmony: A King’s Vision op als verteller. De 50-jarige Britse liet eerder in een verklaring weten het “zowel een genoegen als een voorrecht” te vinden om aan de film mee te werken. “Ik deel de passie van Zijne Majesteit voor het beschermen van onze planeet en het bouwen van duurzame gemeenschappen.”