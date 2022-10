Documentaire over Paleis Soestdijk trekt 196.000 kijkers

De documentaire van regisseur Frans Bromet over Paleis Soestdijk heeft donderdagavond 196.000 kijkers getrokken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). In de film Het Nieuwe Soestdijk reconstrueert de regisseur alle problemen die zich de afgelopen jaren openbaarden rond de verbouwing van het voormalige woon- en werkpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard.

De regisseur volgde de afgelopen jaren hoe de renovatie en innovatieve verbouwing van het nieuwe Paleis Soestdijk op obstakels van overheden en bezwaarmakers stuitten. Er werden bezwaarschriften ingediend tegen geluidsoverlast, tegen de diverse nieuwbouwplannen en het kappen van een deel van het bos omdat hier zeldzame diersoorten huizen.

De film, die nog terug te zien is op NPOStart, heeft geen plekje in de top 10 of de top 25 van best bekeken programma’s van de avond verworven. De top 10 bestond donderdagavond vooral uit ‘usual suspects’. Zo trokken de NOS Journaals van 20.00 en 18.00 uur, het Half Acht Nieuws van RTL, Een Vandaag en Kamp van Koningsbrugge allemaal meer dan een miljoen kijkers. Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur, met ruim 1,6 miljoen kijkers.

Ook favorieten als De Avondshow met Arjen Lubach (935.000 kijkers), Dit was het nieuws (916.000 kijkers) en RTL Boulevard (883.000 kijkers) deden het donderdag wederom goed.