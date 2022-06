Documentaire The Unseen Queen ook in Nederland uitgezonden

De BBC-documentaire Elizabeth: The Unseen Queen wordt komend weekend ook in Nederland uitgezonden. De film is zondagavond op NPO 2 te zien als special in het royaltyprogramma Blauw Bloed, zegt presentator Jeroen Snel op Twitter. Afgelopen zondag beleefde de documentaire zijn première bij de BBC.

In de film zijn onder meer video’s uit de privécollectie van de koninklijke familie te zien. De BBC kreeg toegang tot honderden filmpjes die werden gemaakt door onder anderen Elizabeth zelf, haar ouders en haar man prins Philip.

De documentaire werd gemaakt vanwege het platina jubileum van de koningin. Elizabeth zit donderdag precies zeventig jaar op de troon en dat wordt de komende dagen groots gevierd in het Verenigd Koninkrijk.