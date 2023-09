Documenten over prins Andrew blijven geheim tot 2065

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten dat bepaalde documenten over prins Andrew pas in 2065 openbaar mogen worden. Een biograaf had volgens de Britse krant The Independent de informatie opgevraagd omdat hij meer wilde weten over de zakenreizen van de prins en zijn banden met figuren als Jeffrey Epstein. Als Andrew in 2065 nog in leven is, zal hij 104 jaar oud zijn.

De nu 63-jarige prins Andrew was tussen 2001 en 2011 de speciale vertegenwoordiger voor handel en industrie van het Verenigd Koninkrijk. De broer van koning Charles maakte toen talrijke zakenreizen, maar de documenten daarover blijven dus nog tientallen jaren verzegeld. De biograaf Andrew Lownie noemt die beslissing “absurd”. Documenten over het koningshuis kunnen doorgaans niet worden opgevraagd, maar Lownie vindt dat dit nu niet opgaat, omdat Andrew een functie voor de regering vervulde die met Brits belastinggeld betaald werd.

Andrew moest zijn post verlaten toen in 2011 een foto opdook van de prins met Jeffrey Epstein, de steenrijke zakenman die toen al een gevangenisstraf had uitgezeten voor zedendelicten. Een van de slachtoffers van Epstein zegt dat ze in 2001 zou zijn “uitgeleend” aan Andrew. Ze beschuldigde hem van seksueel misbruik en klaagde hem aan. In februari vorig jaar schikte Andrew met de vrouw voor een onbekend bedrag. Andrew moest in 2019 vanwege de beschuldigingen ook zijn taken voor het koninklijk huis neerleggen.