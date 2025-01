Doetinchem deelt route voor bezoek koninklijke familie Koningsdag

Doetinchem heeft bekendgemaakt langs welke route koning Willem-Alexander en zijn familie op Koningsdag, zaterdag 26 april, door de Achterhoekse gemeente zullen lopen. Ze komen met de bus aanrijden vanaf de Burgemeester van Nispenstraat. Via de Plantsoenstraat wandelt de koninklijke familie dan naar de Raadhuisstraat. Vanaf die straat gaat de route via de IJsselkade richting de Walmolen.

Over het programma dat de royals wordt voorgeschoteld, is nog niet veel bekend. Inwoners van Doetinchem, ondernemers en maatschappelijke organisaties konden ideeën insturen. Meer dan driehonderd mensen hebben dat gedaan. Daaruit is een selectie gemaakt van honderd ideeën die in het programma worden opgenomen. Welke activiteiten dat zijn, maakt de gemeente de komende tijd bekend.

Zestien jaar geleden vierde de koninklijke familie Koningsdag (toen nog Koninginnedag) voor het laatst in Gelderland. Het bezoek wordt rechtstreeks op televisie uitgezonden.