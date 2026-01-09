Dokkum presenteert Koningsdag-logo met Friese pompeblêden

Dokkum heeft vrijdag het logo en de huisstijl van de viering van Koningsdag onthuld. In het logo vormen drie pompeblêden uit de Friese vlag samen een kroon.

“Met veel enthousiasme presenteren we de huisstijl van Keningsdei 2026”, schrijft de organisatie. “Een speelse, sierlijke en verbindende huisstijl.”

In juli werd bekend dat de koninklijke familie Koningsdag dit jaar in Dokkum viert. Het is voor het eerst in achttien jaar dat het feest in Friesland plaatsvindt. De provincie verwacht op 27 april tienduizenden bezoekers.