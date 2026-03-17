Dokkum viert Koningsdag ook in het weekend en met een koningslied

In Dokkum en de Friese dorpen in de buurt zijn al veel festiviteiten in het weekend vóór Koningsdag, wanneer de koninklijke familie op bezoek komt. Dinsdag is een groot deel van het programma bekendgemaakt. Er zijn optredens van onder meer de Bankzitters, Kris Kross, Kraantje Pappie en Miss Montreal, en er is een speciaal geschreven koningslied.

Koningsdag valt dit jaar op een maandag. Volgens de gemeente Noardeast-Fryslân staan Dokkum en de regio vier dagen lang in het teken van feest en gezelligheid. Al wil de gemeente nog niet alles prijsgeven van wat er staat te gebeuren op Keningsdei zelf, zoals Koningsdag in het Fries wordt genoemd.

De route die koning Willem-Alexander en zijn familie op 27 april afleggen, is eerder al bekendgemaakt. Die loopt veelal langs het water van de Dokkumse grachten. De Friese artiesten Elske DeWall en dj Moxes zullen in ieder geval een rol hebben tijdens het koninklijk bezoek.

Friese sporten

“We hebben een programma gemaakt waarin op alle onderdelen het karakter van de stad en de regio tot uiting komt. Van Friese sporten en cultuur tot ondernemerschap en onderwijs, van de agrarische sector en de visserij tot culinaire hoogstandjes met streekproducten”, zegt programmaleider Anke Bijlsma. “We laten onze Friese iconen zien, we zijn ‘grutsk’ en dat willen we graag delen met de jarige koning, zijn familie en heel Nederland.”

Voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013 werd ook een koningslied geschreven. Maar dat was geen onverdeeld succes.

Het jaarlijkse Koningsdagconcert is op 20 april in het theater Sense in Dokkum. Het concert wordt ’s avonds op Koningsdag uitgezonden op NPO 2.