Dolf Jansen over Gaza: kans dat koning van zich laat horen is nul

In zijn wekelijkse videocolumn op Instagram maakt cabaretier Dolf Jansen zich kwaad over de stilte van de Nederlandse regering over het handelen van Israël in de grotendeels verwoeste Gazastrook. In tegenstelling tot de Belgische koning Filip die onlangs de situatie in Gaza “een schande voor de mensheid” noemde, schat Jansen de “kans dat onze koning van zich gaat laten horen” op “ongeveer nul”.

Op zijn Instagram Stories, waar hij de column dinsdag deelt, onderschrijft de 62-jarige presentator en schrijver wat koning Filip eerder zei. “We zijn inderdaad getuigen van een schande voor de mensheid”. Over de houding van de Nederlandse regering ten opzichte van Israël zegt hij “dat het schandalige kabinet Schoof een volk liever laat uitmoorden dan dat het zijn nek verder durft uit te steken dan een verklaring zonder enige consequenties.”

Jansen roept Nederlanders op zich uit te spreken tegen het geweld in de belegerde kuststrook. “Laat je de mond niet snoeren. Spreek je politieke partij aan. Trek elke dag een rode lijn”, aldus de cabaretier.