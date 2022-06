Dominic West: seizoen 6 The Crown wordt tumultueus om dood Diana

Volgens Dominic West, die in de Netflix-serie The Crown de rol van prins Charles vertolkt, wordt het zesde seizoen “zo tumultueus als maar kan”. Dat vertelde de acteur tegen entertainmentwebsite Deadline.

De 52-jarige Brit verklapt dat in seizoen zes van The Crown de dood van prinses Diana uit 1997 behandeld wordt. “Ik denk dat het zo tumultueus als maar kan gaat worden”, zegt West tegen Deadline. Verdere details over het plot deelde hij niet.

De zesde reeks van The Crown, een fictieve serie over het leven van de Britse koninklijke familie, wordt vanaf augustus opgenomen. In het vijfde seizoen, dat later dit jaar verschijnt, maakt West zijn debuut in de serie als de oudere prins Charles. De acteur is maar wat trots dat hij de Britse troonopvolger mag spelen. “Ik houd van die man. Hij is echt een goedzak, echt een heel uitzonderlijk persoon.”