Dominic West vond zichzelf niet geschikt voor rol van Charles

Dat Dominic West gevraagd zou worden om de rol van prins Charles te spelen in The Crown kwam voor de acteur als een verrassing. West had er zelfs grote bedenkingen bij en heeft meerdere keren geprobeerd de producenten van de populaire Netflix-serie ervan te overtuigen dat hij niet de geschikte acteur was, zo vertelt hij in een interview met de Daily Mail. Dat had alles te maken met zijn uiterlijk.

“Ik vond het nogal verontrustend, want ik leek helemaal niet op hem toen ik in de spiegel keek”, zegt de 52-jarige acteur over de rol van de Britse troonopvolger. “Ik bleef de producenten vertellen dat ze de verkeerde persoon hadden gecast. Maar ze legden uit dat dit geen serie van imitaties was. Desondanks was het lastig omdat het een echt persoon is, die heel beroemd is en velen hem kennen.”

West heeft de prins zelf “een paar keer” ontmoet en woont niet ver van het landhuis van de prins, Highgrove. Zijn vrouw, Catherine FitzGerald, is zelfs al jarenlang bevriend met Charles vanwege hun gedeelde liefde voor tuinieren. Zenuwachtig maakte het hem allemaal niet, vertelt hij in het interview. “Ik ben een grote fan van Charles, maar ik vond het veel spannender om Maggie Smith te ontmoeten”, aldus West, die bekend is van onder meer de series The Affair en The Wire.

West is in het nieuwe seizoen The Crown, die in november wordt verwacht, de opvolger van de Britse acteur Josh O’Connor. Die speelde prins Charles in de derde en vierde reeks van de serie. Prinses Diana wordt gespeeld door Elizabeth Debicki. Ook Dominic’s eigen zoon, Senan West, speelt mee. Hij is gecast als een jonge prins William.

In het vijfde seizoen van The Crown komen de jaren negentig aan bod, als Charles en Diana uit elkaar gaan. Het is nog niet bekend of ook het overlijden van Diana in de nieuwe reeks zit.