Donald Trump laat prins Harry met rust

De Amerikaanse president Donald Trump zet de Britse prins Harry niet het land uit vanwege de mogelijke problemen met zijn visum. Hij wil er geen werk van maken, omdat de hertog van Sussex al “genoeg problemen met zijn vrouw” zou hebben.

“Ik ga dat niet doen”, zegt Trump in een interview met The New York Post. “Ik laat hem met rust. Hij heeft al genoeg problemen met zijn vrouw. Ze is verschrikkelijk”, stelt de president. Het is de eerste keer dat hij over de zaak spreekt sinds hij weer president is.

Harry is verwikkeld in een juridische strijd over de vraag of hij heeft gelogen over drugsgebruik voor zijn visumaanvraag voor de Verenigde Staten. De prins vertelde over zijn experimenten met drugs in zijn autobiografie Spare.

In de VS kan een visum worden geweigerd op basis van vroegere “drugs- of criminele activiteiten”, maar het is niet bekend of Harry dat heeft aangegeven op zijn aanvraag. De conservatieve denktank Heritage Foundation wilde dat de aanvraag van de prins openbaar werd gemaakt, maar een rechter ging daar niet in mee.

Trump liet zich vorig jaar al eens over de zaak uit. De Republikein stelde toen dat Harry geen hulp van hem hoefde te verwachten als hij weer president zou worden.