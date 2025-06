Donald Trump poseert met koningspaar na nacht in Huis ten Bosch

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagochtend de Amerikaanse president Donald Trump in audiëntie ontvangen op Paleis Huis ten Bosch. Trump sliep in de nacht van dinsdag op woensdag ook in het paleis, op uitnodiging van de koning.

Het koningspaar poseerde voor een foto met Trump. Dat moment vond iets later plaats dan aanvankelijk gepland. Trump en het koningspaar hadden een gezamenlijk ontbijt op de planning staan.

Trump was dinsdagavond in Huis ten Bosch ook bij het diner voor staatshoofden en regeringsleiders die deelnemen aan de NAVO-top in Den Haag. Bij het diner was ook prinses Amalia aanwezig. De Prinses van Oranje werd door Máxima voorgesteld aan Trump.