Door Catherine gemaakte foto van Camilla wint mediaprijs

Het Britse tijdschrift Country Life heeft een prijs gewonnen bij de uitreiking van de PPA Awards. Het blad ontving de prijs voor cover van het jaar voor de editie waarvoor de Britse koningin Camilla gasthoofdredacteur was. De vrouw van koning Charles sierde daarop de voorpagina.

“We zijn dolblij om aan te kondigen dat Country Life de titel cover van het jaar heeft gewonnen bij de PPA Awards, de ‘Oscars’ van de tijdschriftenwereld”, schrijft het blad in een reactie op sociale media. De foto van Camilla, toen nog de hertogin van Cornwall, werd gemaakt door haar schoondochter Catherine, de vrouw van prins William.

Volgens de jury had de cover een groot aandeel in het succes van het nummer. De editie met Camilla op de voorpagina werd de bestverkochte uitgave van het blad ooit. “De omslag hielp niet alleen om meer tijdschriften te verkopen, maar het was ook een perfecte momentopname van wat een meeslepende editie was”, aldus de jury.