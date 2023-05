Door Charles en Camilla gesigneerde ukelele onder de hamer

Een ukelele met de handtekeningen van koning Charles en koningin-gemalin Camilla wordt geveild voor het goede doel. Het instrument wordt aangeboden op de onlineveilingsite Catawiki.

Het instrument werd in 2015 gesigneerd door toen nog prins Charles en zijn echtgenote toen zij aanwezig waren bij de opening van de nieuwe Clutha Pub in Glasgow. Voor dit type gitaar werd gekozen omdat het het lievelingsinstrument was van de Queen Mother. De moeder van de inmiddels overleden koningin Elizabeth zou geregeld op een ukelele hebben gespeeld.

De opbrengst gaat naar Clutha Trust, een goed doel dat is opgericht na een ongeluk in Glasgow waarbij in 2013 een helikopter crashte op het dak van de pub. Charles bezocht toen ook de ravage van het ongeluk waarbij zowel inzittenden van de helikopter als bezoekers van de pub om het leven kwamen. Clutha Trust heeft als doel jongeren te helpen met muziek en kunst.

Het openingsbod voor het instrument staat op 2500 euro. Naar verwachting moet de ukelele uiteindelijk tussen de 7500 en 9000 euro opbrengen. “Koninklijke memorabilia zijn altijd erg in trek bij verzamelaars en liefhebbers”, zegt Alexander Becker van Catawiki in de aankondiging van de veiling. “Deze ukelele geeft fans de kans om een stukje geschiedenis te bezitten dat steeds meer in waarde zal stijgen, en bovendien steunen ze hiermee een goed doel, een win-win dus.”