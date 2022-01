Door Charles geopend speelpark om veiligheid deels dicht

Slechts drie dagen nadat prins Charles een avonturenspeeltuin opende in Ayrshire in Schotland, is een deel van het park alweer dicht. Oorzaak is een probleem met een hangbrug. Vermoedelijk is een spandraad gebroken doordat teveel mensen, ook volwassenen, tegelijkertijd over de brug liepen en sprongen. Vanwege veiligheidsrisico’s is het onderdeel tijdelijk afgesloten.

Het speelpark op het landgoed Dumfries House is gemaakt met hulp van The Prince’s Foundation, de liefdadigheidsinstelling van Charles. De organisatie wil de fysieke en mentale voordelen van het spelen in de natuur onder de aandacht brengen.

De speeltuin met houten toestellen is zo gemaakt dat het gebruik maakt van het bestaande bos waarin het ligt. Er zijn onder andere verschillende touwbruggen, een tunnel van netten en drie glijbanen. Middenin staat een grote speeltoren van duurzaam geproduceerd Engels kastanjehout. Het ontwerp is geïnspireerd op de boomhut van zijn kleinzoon prins George bij Charles’ woning Highgrove House.

De bedoeling is dat jonge avonturiers volgend weekend weer van het hele park gebruik kunnen maken.