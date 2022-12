Door prins William bedachte milieuprijs uitgereikt

De Earthshot Prize, een door de Britse prins William bedachte milieuprijs, is vrijdag in de Amerikaanse stad Boston uitgereikt. Twee van de vijftien finalisten waren Nederlands, maar deze vielen niet in de prijzen. In plaats daarvan wonnen projecten uit Kenia, India, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Oman de prijzen die een oplossing moeten bieden voor de klimaatcrisis.

“Ik geloof dat de oplossingen die vanavond zijn aangedragen, bewijzen dat we de grootste uitdagingen van onze planeet kunnen overwinnen”, zei Williams tijdens de ceremonie, waar ook zijn vrouw Catherine bij aanwezig was. “Door ze te ondersteunen en op te schalen kunnen we onze toekomst veranderen”, zei hij. De winnaars in de vijf categorieën zoals natuurbescherming, schone lucht en afvalvrij leven krijgen ieder 1 miljoen Britse pond (1,17 miljoen euro).

Vorig jaar werd de Earthshot Prize voor het eerst uitgereikt. De naam van de prijs verwijst naar de Moonshot-ambitie in de jaren zestig van de vorige eeuw om binnen een decennium een mens op de maan te krijgen.

De twee Nederlandse kanshebbers waren The Great Bubble Barrier, een gordijn van luchtbellen dat plastic uit rivieren en zeeën weert, en de gemeente Amsterdam, voor het streven om voor 2050 een volledig circulaire economie te hebben.

In de aanloop naar de ceremonie ontmoette William de Amerikaanse president Joe Biden als onderdeel van een driedaags bezoek aan de VS. De twee spraken tijdens hun korte ontmoeting over onder meer klimaatverandering.