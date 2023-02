Doorgeslikt liefdessleuteltje koning verdwenen door ‘magic’

Koning Willem-Alexander wil niet verklappen wat er met het sleuteltje van zijn en koningin Máxima’s liefdeshart is gebeurd. De koning leek de sleutel op Curaçao door te slikken, nadat hij en zijn vrouw samen een slotje hadden opgehangen om hun 21-jarig huwelijk te bezegelen. De koning beweert dat het sleuteltje dankzij “magic” zijn lichaam heeft verlaten.

“Die had in het water gegooid moeten worden, maar dat mag vanwege milieuwetgeving niet”, zei de koning donderdag tijdens een gesprek met de pers. “Dan slik je ‘m maar door. Wat er daarna mee gebeurd is, is… magic.” Prinses Amalia gooide het op een “staatsgeheim”.

Het jubileum werd op 2 februari aan het begin van de dag op Curaçao bezegeld met een liefdesslotje in de wijk Punda. Op de Handelskade, bekend van de kleurrijke gebouwen, staan twee grote harten waar liefdesslotjes aan gehangen kunnen worden. Een van de harten was eerder leeggemaakt, speciaal voor dat van het koningspaar. De koningin zei tijdens het persgesprek dat ze de actie van haar man een “beetje verrassend” vond.