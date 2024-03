Doorzettingsvermogen revalidanten maakt indruk op koningin Máxima

Koningin Máxima is onder de indruk van het doorzettingsvermogen van de mensen die in het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg revalideren. Dat zei de koningin vrijdag na afloop van haar bezoek aan het centrum in Doorn. De vorstin sprak er onder meer met militairen uit Oekraïne.

In het behandel- en expertisecentrum van het ministerie van Defensie worden zowel burgers als militairen behandeld, vertelde commandant Monika Kop – Wijering na aankomst aan de koningin. Sinds enige tijd revalideren er in Doorn ook militairen die in de strijd in Oekraïne gewond zijn geraakt. Niet alleen omdat het in dat land ontbreekt aan de juiste middelen om te revalideren, ook komen de Nederlandse behandelaars zo in aanraking met verwondingen door bijvoorbeeld landmijnen. Daarnaast hebben de behandelaars in Doorn expertise op het gebied van dubbele amputaties.

Een rondleiding door het centrum bracht de koningin als eerste naar de oefenruimte voor fysiotherapie. Daar sprak ze via een tolk met twee Oekraïners die beiden in de oorlog hun benen verloren. Een van hen vertelde haar dat hij nu vier maanden in Nederland is. Of hij het moeilijk vindt om door te zetten, wilde de koningin weten. Soms, antwoordde hij, maar het lukt omdat hij een doel heeft. Wat dat doel dan is, vroeg de koningin. “Ik wil weer volledig zelfstandig zijn, zonder krukken kunnen lopen”, vertelde hij via de tolk. Zijn fysiotherapeut vertelde dat de man ook graag sport. Voetbal, tennis en basketbal, beaamde hij. “Fantastisch, een ijzersterke wil”, vond de koningin.

Máxima nam daarna nog een kijkje in één van de ruimten voor activiteitentherapie. De revalidanten werken daar met hout of metaal om onder meer aan hun houding te werken. De koningin sprak met enkele revalidanten over hun activiteiten. Daarna ging de vorstin nog in gesprek met burgers die in Doorn revalideren en sprak ze met de mensen die verantwoordelijk zijn voor onder meer de gezonde voeding in het centrum. Toen de koningin ging zitten, viel haar oog op een bordje gebakjes op tafel. “U zegt dat gezonde voeding belangrijk is, en dan zet u dit neer!”, grapte ze. Soms mag eten ook gewoon lekker zijn, reageerde een medewerker.

Na ruim een uur in het centrum bedankte de koningin voor “een mooi” bezoek. Uit handen van de commandant kreeg ze een beeldje van kunstenares Corry Ammerlaan. Het beeldje is hetzelfde als koning Willem-Alexander in 1999 kreeg en Máxima herkende het dan ook. “Die hoeft u vanaf nu niet meer te delen”, grapte de commandant.