Downing Street gaat vonnis in zaak-Meghan bestuderen

De Britse overheid gaat de uitspraak in het hoger beroep in de privacyzaak rond Meghan, de vrouw van prins Harry, “zorgvuldig bestuderen”. Dat zei een woordvoerder van Downing Street, het kantoor van premier Boris Johnson, vrijdag in een reactie aan Britse media op het vonnis.

“De premier heeft al vaker gezegd: een vrije pers is een van de hoekstenen van elke democratie”, aldus de zegsman. “De regering erkent de cruciale rol die kranten en de media spelen bij het ter verantwoording roepen van mensen en het belichten van kwesties die voor de gemeenschap van belang zijn.”

Downing Street wilde verder niet ingaan op het juridische proces, maar zei wel dat het de gevolgen van het vonnis “zorgvuldig” gaat bestuderen.

Donderdag stelde het Britse hooggerechtshof de hertogin van Sussex in het gelijk in een hoger beroep dat Associated Newspapers had aangespannen tegen een eerdere uitspraak. Toen werd vastgesteld dat de kranten van de uitgeverij de privacy van de voormalige actrice hadden geschonden omdat ze een persoonlijke brief aan Meghans vader hadden gepubliceerd.

In hun verweer zei de uitgeverij dat Meghan het zelf ook niet zo nauw nam met haar privacy, omdat ze vrienden en bekenden met de schrijver van een boek over haar leven had laten praten. De rechter oordeelde nu dat die twee zaken niets met elkaar te maken hebben. De kranten van Associated Newspapers moeten nu excuses maken aan de vrouw van prins Harry.