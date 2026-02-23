Downing Street kijkt naar vervolgstappen in kwestie-Andrew

De Britse regering onderzoekt of er “verdere stappen” nodig zijn rond Andrew Mountbatten-Windsor nu Australië heeft aangegeven voorstander te zijn van het schrappen van de voormalige prins uit de koninklijke lijn van troonopvolging. Dat laat Downing Street weten aan het Britse persbureau PA.

De woordvoerder van premier Keir Starmer zegt de brief van zijn Australische ambtgenoot Anthony Albanese te hebben ontvangen. “We overwegen of er verdere stappen nodig zijn met betrekking tot Andrew Mountbatten-Windsor en sluiten niets uit. Maar gezien het lopende politieonderzoek is het niet gepast voor de regering om op dit moment verder commentaar te geven.”

Australië is voorlopig het enige van de andere veertien landen waarvan koning Charles staatshoofd is dat openlijk heeft aangegeven voorstander te zijn van het schrappen van Andrew uit de lijst van troonopvolging.