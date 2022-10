Downing Street vroeg Charles weg te blijven van klimaattop

Downing Street heeft bevestigd dat koning Charles is geadviseerd volgende maand niet naar de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Egypte te gaan. Staatssecretaris van Milieu Thérèse Coffey zei vrijdag daarentegen echter dat de Britse vorst zelf een beslissing mag maken.

Eerder weigerde Downing Street nog te reageren op de geruchten dat de vorige premier, Liz Truss, de koning had gevraagd thuis te blijven. Vrijdag zei een woordvoerder dat dat “unaniem was overeengekomen”.

Paleisbronnen meldden eerder nog bij Sky News dat het onzin was dat de beslissing voor de koning was genomen. “Het idee dat de premier de koning orders geeft is belachelijk”, stelde de bron.

Koning Charles woonde in het verleden al diverse keren VN-klimaatconferenties bij. Bij de laatste, vorig jaar in Glasgow, hield hij ook een toespraak. Als hij beslist om toch naar Egypte te gaan zou dat Charles’ eerste buitenlandse reis worden sinds hij vorige maand koning werd.