Downing Street zwijgt over mogelijk staatsbezoek aan VS

Downing Street 10, het kantoor van de Britse premier Keir Starmer, reageert voorlopig niet op de oproepen om een staatsbezoek van koning Charles en koningin Camilla aan de Verenigde Staten niet door te laten gaan. “Het is niet aan mij om toekomstige koninklijke verplichtingen te bespreken, waarvan de details nog niet zijn bevestigd”, stelde de woordvoerder van Starmer tegenover het Britse persbureau PA.

In het Verenigd Koninkrijk lijken steeds minder mensen voorstander van het staatsbezoek te zijn in het licht van de oorlog in het Midden-Oosten. De reis is nog niet officieel bevestigd, maar naar verwachting bezoeken Charles en Camilla in april Washington en New York ter gelegenheid van de 250e verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid.

Vorige week bleek uit een peiling van onderzoeksbureau YouGov dat bijna de helft van de Britten vindt dat het voorgenomen bezoek niet door moet gaan. Ook verschillende politici spraken zich uit tegen de reis.