DR en TV2 maken grote show voor koningin Margrethe

DR en TV2, de grootste tv-netten in Denemarken, gaan gezamenlijk een programma maken ter ere van koningin Margrethe. Aanleiding is haar aanstaande abdicatie, is vrijdag bekendgemaakt.

Volgende week vrijdag wordt het programma live vanaf het plein Kongens Nytorv in Kopenhagen uitgezonden. De show bevat “grappige, ontroerende en bijzondere acts en verrassingen”, staat in de aankondiging. Of er ook leden van de koninklijke familie aan meedoen is niet bekend.

Margrethe maakte afgelopen zondag bekend dat ze na 52 jaar stopt als koningin. Ze draagt het stokje volgende week over aan haar zoon kroonprins Frederik.