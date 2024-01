Drenthe bereidt zich voor op Koningsdag: wordt prachtige feestdag

De gemeente Drenthe is volop bezig met de voorbereiding voor Koningsdag. Dat vertelde Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe, dinsdag in haar nieuwjaarsspeech. De verjaardag van koning Willem-Alexander wordt dit jaar, op 27 april, gevierd in Emmen.

“Op zaterdag 27 april kijkt iedereen naar Emmen, als de koning zijn verjaardag in Emmen viert”, blikt Klijnsma vooruit op Koningsdag. “Na ruim twintig jaar vindt Koningsdag weer plaats in Drenthe. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het wordt een prachtige feestdag, voor onze hele provincie.”

Klijnsma wil Emmen graag feestelijk aankleden met kleine tekeningen. Die zogeheten doedels moeten op de route komen te hangen die Willem-Alexander en zijn gezin lopen tijdens het bezoek aan Emmen. Klijnsma riep mensen op doedels te maken. “Het kan iets zijn wat met Emmen te maken heeft of gewoon iets wat je mooi vindt”, zei Klijnsma tegen de aanwezigen.