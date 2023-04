Dreumes pakt tas af van Catherine tijdens bezoek aan Wales

Prinses Catherine is vrijdag tijdens haar bezoek aan het Welshe dorp Aberfan kort haar handtas verloren. De schuldige was de 1-jarige dreumes Daniel Williams, die het accessoire van Catherine had gepakt toen zij met zijn moeder stond te praten.

De kleine Daniel greep de zwarte handtas van Catherine vast en begon ermee te spelen, bericht persbureau Reuters. Lucy, de moeder van de jongen, zei tegen haar zoon dat hij de tas terug moest geven aan de prinses. Catherine hoefde haar tas echter niet gelijk terug en zei dat Daniel er nog even op mocht passen van haar terwijl ze een paar andere mensen begroette. “Niet opeten hoor”, zei Lucy nog tegen haar zoon toen Catherine haar tas even bij hem achterliet.

Catherine was vrijdag samen met haar man prins William in Aberfan om daar een herdenking bij te wonen. In 1966 vond er namelijk een ramp plaats waarbij 144 mensen (116 kinderen en 28 volwassenen) omkwamen toen er een lawine van mijnafval vanaf de berg Myndd Merthyr over het dorp en de plaatselijke school walste.