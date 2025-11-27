Dreumes sabbelt op vinger van Catherine bij opening jeugdcentrum

Prinses Catherine heeft donderdag in Londen een nieuw project gelanceerd voor Anna Freud, een organisatie die zich bezighoudt met het verbeteren van de mentale gezondheid van kinderen. Buckingham Palace deelt online beelden van het bezoek van Catherine aan het Anna Freud Centre.

Op beelden is te zien hoe Catherine met jongeren sprak en ook de nieuwe directeur van het centrum, Peter Fonagy, de hand schudde. Ook speelde de vrouw van prins William met de 13 maanden oude Amelia Baddeley en sabbelde de 8 maanden oude Judah Apraku even op de vinger van de prinses.

Het paleis spreekt van “een verhelderende middag” waarin “de belangrijke rol van relaties en verbondenheid bij het vormen van de mentale gezondheid van kinderen en jongeren” werd besproken. De Britse prinses vond het een genot om de families te ontmoeten die hebben geholpen bij het opstellen van het curriculum.