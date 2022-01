Drie nieuwe foto’s vrijgegeven van jarige Catherine

Ter ere van de 40e verjaardag van Catherine zondag heeft de hertogin van Cambridge drie nieuwe foto’s van zichzelf gedeeld. De beelden zijn gemaakt door de veelgeprezen fotograaf Paolo Roversi.

Op een van de foto’s draagt de vrouw van prins William een opvallende asymmetrische rode jurk en oorbellen die ze volgens Hello! zou hebben gekregen van koningin Elizabeth. De andere twee zijn in zwart-wit, gemaakt in november in de Royal Botanic Gardens in Kew. Hierop heeft Catherine een witte jurk aan met daarbij oorbellen van haar overleden schoonmoeder prinses Diana.

Catherine heeft voor alle drie de foto’s gekozen voor een jurk van Alexander McQueen, het Britse modelabel dat ook haar trouwjurk ontwierp. Alle beelden komen ze terecht in de permanente collectie van de National Portrait Gallery in Londen, waarvan ze beschermvrouwe is.

De hertogin viert haar verjaardag zondag naar verwachting niet groots. Ze zou hebben gekozen voor een kleine samenkomst met wat vrienden en familie.