Drugsverleden Harry kan gevolgen hebben voor visum

De openhartige bekentenissen van de Britse prins Harry over zijn vroegere drugsgebruik kunnen gevolgen hebben voor zijn verblijfsvergunning in Amerika. Dat schrijft althans The Times on Sunday.

De Amerikaanse autoriteiten kunnen een visum weigeren op basis van vroegere “drugs- of criminele activiteiten”. Het is onduidelijk welk type visum Harry heeft, maar mogelijk heeft hij een zogeheten O1-verblijfsvergunning. Die wordt vaak gegeven aan beroemdheden of atleten vanwege hun “buitengewone bekwaamheden” en moet na drie jaar worden verlengd.

De Sussexes verhuisden in 2020 naar Californië en dat zou betekenen dat het visum dit jaar afloopt.

In zijn boek Spare geeft Harry voor het eerst toe dat hij als tiener cocaïne gebruikte. Ook beschrijft hij een voorval met paddo’s in de woning van actrice Courteney Cox en rookte hij wiet na zijn eerste date met zijn inmiddels vrouw Meghan in 2016.