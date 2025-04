Druk langs de route op Koningsdag in Doetinchem

Het is druk langs de route van de koninklijke wandeling op Koningsdag in Doetinchem. De zon is doorgebroken en de sfeer zit er goed in. Veel mensen dragen speciale Koningsdag Doetinchem-kroontjes of andere oranje attributen en zwaaien met vlaggetjes.

Toeschouwers staan rijen dik achter de dranghekken. Als koning Willem-Alexander en zijn familie langslopen, wordt er enthousiast gezwaaid en gefilmd. Mensen staan op verhogingen om een glimp op te vangen van de royals.

Ook buiten het centrum is het feest. Veel Doetinchemmers hebben de vlag uitgehangen en hun huizen versierd. Bij sommige huizen staan kinderen met kraampjes om limonade en zelfgebakken lekkernijen te verkopen.

De feestelijkheden worden rond 14.00 uur afgesloten bij de Walmolen, waarvan de wieken voor de gelegenheid zijn bekleed met banners met daarop de Nederlandse vlag en de Achterhoekse vlag.