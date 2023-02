Duitse media: Charles spreekt in maart Bondsdag in Berlijn toe

Koning Charles brengt eind maart een bezoek aan Berlijn. Daar houdt hij een toespraak in de Bondsdag, het Duitse parlement, meldt persbureau dpa.

Charles is tussen 29 en 31 maart in Duitsland en zijn bezoek aan de Bondsdag staat voor 30 maart op het programma. De Britse vorst wordt tijdens zijn reis vergezeld door koningin-gemalin Camilla. Naast een bezoek aan Berlijn zullen de royals ook een kijkje nemen in de havenstad Hamburg.

Hoewel Buckingham Palace het bezoek nog niet officieel heeft aangekondigd, is er in Duitsland al kritiek op de komst van Charles naar de Bondsdag. De linkse partij Die Linke stelt dat er nog nooit een staatshoofd in het parlement heeft gesproken die niet is gekozen. Jan Korte van Die Linke noemt dat “een goede traditie”. “En daar mogen we niets aan veranderen”, zei hij.

Overigens zal Charles volgens media eerst Frankrijk bezoeken voordat hij naar Duitsland afreist. Dat zal zijn eerste officiële buitenlandse trip als koning worden.