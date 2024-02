Duitsers en Nederlanders maken expo over Friese koning

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft grootste plannen: samen met Duitse en Nederlandse partners een tentoonstelling maken over de roemruchte, vroegmiddeleeuwse Friese koning Redbad of Radboud. Die moet te zien zijn in het Ostfriesisches Landesmuseum in Emden (vanaf voorjaar 2027) en in het Fries Museum in Leeuwarden (vanaf september 2026) zelf.

De ‘heidense’ Redbad was aan de macht aan het eind van de zevende en het begin van de achtste eeuw. Hij verzette zich tegen het Frankische Rijk, waarbij hij onder meer de legendarische Slag bij Dorestad verloor, en tegen pogingen om het volk te kerstenen. Echt betrouwbare historische bronnen zijn er niet veel meer over hem, hij speelt wel een rol in diverse kronieken, sagen en legenden.

“Hij was een machtig, maar ook mysterieus figuur. Tal van generaties hebben hem in hun geschiedschrijving steeds weer een andere rol toebedeeld. Daarbij baseerden zij zich voornamelijk op geschreven bronnen. Die zijn tijdens of in de decennia na zijn leven op schrift gesteld door niet-Friese schrijvers met een duidelijke politieke of religieuze agenda. Geschreven bronnen vanuit de kant van Redbad zijn er niet. Desondanks is Redbad tot op de dag van vandaag een centraal identiteitsfiguur voor de bewoners van het ‘Friese’ Duits-Nederlandse grensgebied”, aldus het museum.