Duizenden Denen feliciteren Margrethe met 85e verjaardag

Een grote groep Denen heeft woensdag de tijd genomen om de jarige koningin Margrethe te feliciteren. Voor paleis Fredensborg stonden duizenden mensen met vlaggetjes te zwaaien om de voormalige vorstin met haar 85e verjaardag te feliciteren.

Margrethe poseerde samen met haar familieleden voor het paleis. Onder anderen koning Frederik, koningin Mary en kroonprins Christian stonden naast haar. Ook prinses Benedikte, de jongere zus van Margrethe, was aanwezig.

Margrethe viert de rest van haar verjaardag in privékring. Woensdagmiddag heeft zij een verjaardagslunch met familie en vrienden. Later volgt nog een diner in het paleis.