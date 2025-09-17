Duizenden in Londen protesteren tegen staatsbezoek Trump aan VK

In het centrum van Londen hebben zich woensdag aan het einde van de middag duizenden demonstranten verzameld, die zich keren tegen de komst van de Amerikaanse president Donald Trump naar het Verenigd Koninkrijk. De actie is een initiatief van de Stop Trump Coalition, waar zo’n 50 verschillende campagneorganisaties deel van uitmaken.

Aan de Britse nieuwszender BBC meldt de organisatie dat ze wil “dat onze regering ruggengraat toont, een beetje trots heeft en uiting geeft aan het enorme gevoel van walging dat we in het Verenigd Koninkrijk hebben voor de politiek van Donald Trump”.

Trump legt tot donderdag voor de tweede keer een staatsbezoek af aan het VK. Dinsdag projecteerden activisten op een van de torens van Windsor Castle, waar Trump vanmiddag door koning Charles werd ontvangen, beelden van de Amerikaanse president met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volgens Britse media zijn naar aanleiding van dat incident inmiddels vier personen gearresteerd.