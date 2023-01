Duizenden mensen in de rij om afscheid te nemen van Constantijn

Duizenden mensen staan maandagochtend in de rij voor de kleine kapel bij De Grote Metropolitaan, de kathedraal van het aartsbisdom Athene, om afscheid te nemen van de Griekse koning Constantijn II. Hij overleed op 10 januari op 82-jarige leeftijd.

Maandag is de uitvaart van de de laatste koning van Griekenland. Op video’s op sociale media is te zien dat zich een lange rij zich heeft gevormd voor de kathedraal. Sommige mensen hebben bloemen of een Griekse vlag mee.

Vanaf 06.00 uur lokale tijd gingen de deuren van de kapel open voor bezoekers. Volgens verscheidene media zouden er duizenden mensen in de rij staan: wellicht te veel om allemaal naar binnen te kunnen.

Constantijn werd geboren als prins van Griekenland en van Denemarken, maar in 1974 werd de monarchie in Griekenland afgeschaft. Onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn bij de uitvaart.