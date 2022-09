Duizenden mensen rouwen bij Buckingham Palace

Duizenden mensen hebben zich na het overlijden van koningin Elizabeth verzameld bij Buckingham Palace. Ook bij andere koninklijke residenties wordt gerouwd om de dood van de 96-jarige vorstin.

Bij Balmoral Castle, waar Elizabeth donderdag overleed, leggen mensen bloemen. Dat gebeurt ook bij Holyroodhouse in Edinburgh, de officiële Schotse residentie van de koninklijke familie. Veruit de meeste mensen zijn op de been in Londen, waar de mensen bij de poorten van Buckingham Palace volgens The Guardian het volkslied zongen toen de vlag halfstok ging. Bij het paleis zijn volgens de krant ook dranghekken geplaatst om het publiek in goede banen te leiden.

Veel mensen komen kijken naar de officiële aankondiging van Elizabeths dood. De verklaring die donderdag om 19.30 uur werd verspreid is in een zwart omrande lijst aan het hek van Buckingham Palace gehangen. Hetzelfde gebeurde bij de andere koninklijke residenties.