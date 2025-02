Duizenden wachten Abdullah op na terugkeer uit Amerika

Duizenden Jordaniërs hebben donderdag koning Abdullah opgewacht bij zijn terugkomst in Jordanië. Ze verzamelden zich langs de route tussen het vliegveld en het paleis om de koning toe te juichen ter ondersteuning van zijn standpunt tegen het verdrijven van Palestijnen uit Gaza naar onder meer Jordanië en Egypte.

Abdullah zwaaide vanuit de auto, die door zijn zoon kroonprins Hoessein werd bestuurd, naar de menigte. Via X bedankte hij later iedereen voor hun steun. De koning put er “kracht en energie” uit, zo schrijft hij. “Onze standpunten zijn vastberaden en onwrikbaar, en ik zal altijd doen wat het beste is voor mijn land, aangezien de belangen van Jordanië van het grootste belang zijn en boven alles gaan.”

De koning bezocht afgelopen week de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis en had daarvoor in Londen een onderonsje met de Britse koning Charles. Met Trump heeft hij het gehad over een alternatief voor de Amerikaanse plannen met de Gazastrook.