Durek Verrett brengt meditatieliedje uit op single

Durek Verrett, de echtgenoot van de Noorse prinses Märtha Louise, heeft donderdag een eigen single uitgebracht. Het liedje, getiteld Ko Pa Te (Ning Ning Ning), maakte hij met dj en producer Christopher Braaheim.

Het nummer is geïnspireerd op een scène uit de Netflix-documentaire Rebel Royals: An Unlikely Love Story, waarin de relatie tussen Verrett en Märtha Louise centraal staat. In de bewuste scène houdt Verrett een meditatiesessie en zingt hij een uniek lied voor een groep mensen. Beelden daarvan gingen viraal op sociale media. Braaheim maakte vervolgens een remix van Verretts zang.

De zelfbenoemde sjamaan was direct enthousiast en benaderde de producer om er een compleet nummer van te maken. “Ik zei tegen mezelf: Hoe leuk zou het niet zijn om een nummer te maken met deze kerel en mensen iets te geven waar ze echt op kunnen bewegen”, zegt Verrett tegen het Noorse TV 2. “Een paar telefoontjes later zat ik in de studio met een topteam, en creëerden we magie.”

Voor Verrett is het niet zijn eerste muzikale uitstapje. In 2023 bracht hij met Lars Berteig Andersen en Bjørn Alexander onder de noemer The Jacketeers al het feestnummer Afterski i queill uit.