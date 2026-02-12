Durek Verrett huilt hele nacht om overlijden James Van Der Beek

Durek Verrett, de echtgenoot van de Noorse prinses Märtha Louise, is geschrokken van het overlijden van de Amerikaanse acteur James Van Der Beek. De twee waren goed bevriend met elkaar. “Ik zit hier midden in de nacht in Noorwegen te huilen, ik kan er niet van slapen”, schrijft hij op Instagram.

“Ik wilde je nog zo graag zien sinds je verhuisd bent. Het enige waar ik aan kan denken is hoeveel jij en Kimberly (Van Der Beeks vrouw, red.) me hebben geholpen toen ik verliefd werd op Märtha en hoe ondersteunend jullie beiden waren. Hoe dan ook, ik kan niet wachten om je een dikke knuffel te geven als ik op een dag in de hemel kom”, gaat de Amerikaanse Verrett verder.

In een andere post schrijft de zelfbenoemd sjamaan, die in 2024 trouwde met Märtha Louise, dat het verlies van Van Der Beek pijn doet “op een plek die nauwelijks te verwoorden is”. Hij koestert hun middagen “in het achterhuis bij het zwembad”, waar Van Der Beek zijn filmscripts hardop las. “Die momenten waren niet zomaar. Ze waren broederschap. Ze waren diepgang. Het waren twee mannen die eerlijk spraken over geloof, huwelijk, vaderschap en hoe we goed voor onze families konden zorgen.”

Dawson’s Creek

Volgens Verrett voelde de prinses “diezelfde oprechtheid” voor Van Der Beek, vooral bekend van zijn rol in de serie Dawson’s Creek. “Zelfs tijdens je strijd bleef je tot het einde positief”, gaat Verrett verder. “Wanneer je belde, klonk je stem nog steeds vol kracht en warmte. Je bleef bemoedigend. Bleef liefdevol. Bleef aan anderen denken. Dat geloof droeg je, en het inspireerde ons.”

Van Der Beek overleed woensdag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker.