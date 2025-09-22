Durek Verrett komt terug op racisme-uitspraken in Netflix-docu

Durek Verrett, de man van de Noorse prinses Märtha Louise, komt op Instagram terug op uitspraken die hij deed in de onlangs verschenen Netflix-documentaire Royal Rebels: An Unlikely Love Story. Hierin zei de zelfbenoemde sjamaan dat zijn schoonouders, koning Harald en koningin Sonja, niet wisten wat racisme was en dat ze hem aankeken “alsof ik gek was wanneer ik erover sprak”.

“Wat ik zei in de Netflix-documentaire over mijn schoonvader die niet wist wat racisme was, is verdraaid door de media”, schrijft Durek bij een filmpje op zijn feed. “Wanneer we in de Amerikaanse cultuur zeggen dat iemand niet weet wat racisme is, betekent dat vaak dat hij of zij het niet zoals wij heeft meegemaakt of de impact ervan begrijpt. Het betekent niet dat ze onwetend of onvriendelijk zijn. Het betekent dat hun beleving anders is. Culturele taal kan niet altijd op dezelfde manier vertaald worden”, meent de 50-jarige Amerikaan.

“Ik hou zielsveel van mijn schoonvader en schoonmoeder”, vervolgt Durek. “We hebben een sterke en respectvolle relatie. Ze hebben mij en mijn vrouw door alles gesteund en delen een grote liefde en onderling begrip”, zegt hij over zichzelf en zijn vrouw met wie hij vorig jaar trouwde.

Volgens Durek is hij “geen slachtoffer” en is hij ook “niet geïnteresseerd om er een te spelen”. “Ik ben een onderwijzer en mijn focus ligt altijd op liefde en de mensheid naar een hoger niveau tillen. De media kunnen mijn woorden wel verdraaien om een verhaal te maken, maar de waarheid is simpel. Mijn familie en ik staan samen in respect en liefde en dat is het belangrijkste.”