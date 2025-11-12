E-mails: Andrew vroeg Epstein naam te beschermen

De voormalige Britse prins Andrew zou in e-mails aan Jeffrey Epstein hebben gevraagd zijn naam buiten gerechtelijke documenten te houden. Dat staat in woensdag vrijgegeven e-mails uit maart 2011, melden Britse media.

De mailwisseling gaat in eerste instantie tussen Epstein en diens toenmalige vriendin Ghislaine Maxwell over een persvraag van een tabloid dat aankondigde een verhaal over vermeend misbruik van Virginia Giuffre te publiceren. Een mail waarin Epstein schrijft dat hij niet van plan is te reageren, belandt later bij iemand die als ‘The Duke’, vermoedelijk Andrew, staat vermeld. “Wat? Ik weet hier niets van. Hoe ga je hierop reageren?”, zou de jongere broer van koning Charles vervolgens hebben geantwoord.

“Ik heb het net twee minuten geleden gekregen”, stelt Epstein vervolgens. “Ik heb de advocaten gevraagd een brief te sturen. Niet zeker… het is zo obsceen en belachelijk, ik weet niet hoe ik moet reageren. De enige persoon met wie ze geen seks heeft gehad, was Elvis.”

‘Niet betrokken’

Andrew lijkt daarna te zeggen: “Zorg ervoor dat elke verklaring of juridische brief duidelijk vermeldt dat ik NIET betrokken ben en dat ik NIETS wist en weet van deze beschuldigingen. Ik kan hier niet meer tegen.”

De eerder dit jaar overleden Giuffre beschuldigde de voormalige hertog van York, die recent al zijn titels moest inleveren, van seksueel misbruik toen ze nog minderjarig was. Andrew heeft alle beschuldigingen altijd ontkend.