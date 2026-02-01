E-mails tussen kroonprinses Mette-Marit en Epstein opgedoken

Tussen de honderden documenten over de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein die vrijdag zijn vrijgegeven, zitten berichten tussen hem en de Noorse kroonprinses Mette-Marit. De Noorse omroep NRK en de Britse nieuwsdienst BBC News hebben e-mails gevonden waarin ze het onder meer hebben over “jagen op een echtgenote”. De prinses had tussen 2011 en 2013 veel contact met Epstein, die in 2008 voor het eerst werd veroordeeld.

In 2012 schrijft Epstein aan Mette-Marit: “Ik ben op jacht naar een echtgenote. Parijs lijkt interessant, maar Scandinaviërs hebben mijn voorkeur.” Daarop antwoordt de prinses: “Ik probeer nog steeds de shock te verwerken dat je echt op jacht bent naar een echtgenote…” Ook schrijft ze aan hem: “Parijs is goed voor overspel. Scandi’s zijn meer echtgenoot-materiaal.” In berichten uit 2011 schrijft Mette-Marit dat ze Epstein heeft gegoogled en dat het er “niet goed uitzag”.

Het Noorse koningshuis reageerde zaterdag tegen NRK dat Mette-Marit niet op de hoogte was van de “ernst en aard van de criminele handelingen” van Epstein, waarvoor hij was veroordeeld in 2008. In 2011 kwam hij vrij na een celstraf van dertien maanden voor het ronselen van minderjarigen voor prostitutie. “De kroonprinses was natuurlijk ook niet op de hoogte van de misdaden die daarna aan het licht zijn gekomen”, aldus het koningshuis. Mette-Marit zegt zich te schamen dat ze ooit contact had met Epstein.