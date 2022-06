Ed Sheeran begon met gitaarspelen door gouden jubileum Elizabeth

Ed Sheeran besloot twintig jaar geleden dat hij gitaar wilde leren spelen door het gouden jubileum van koningin Elizabeth. Dat schrijft de zanger op Instagram in aanloop naar zijn optreden tijdens de viering van het platina jubileum van de Britse koningin. Er worden verscheidene activiteiten georganiseerd, waaronder een popconcert bij Buckingham Palace en een dankdienst, omdat Elizabeth dit jaar zeventig jaar op de troon zit.

“Twintig jaar geleden keek ik naar het gouden jubileum op televisie en wilde ik beginnen met gitaarspelen. Eric Clapton speelde het liedje Layla. Dat wil ik ook, dacht ik toen”, schrijft Sheeran. “Tien jaar later speelde ik The A Team tijdens het diamanten jubileum en nu mag ik zondag optreden tijdens het platina jubileum. Het is gek hoe het leven altijd weer een cirkeltje wordt.”

Sheeran speelt zondag zijn nummer Perfect voor Elizabeth, maar ook voor haar overleden man prins Philip. Hij stierf vorig jaar op 99-jarige leeftijd in zijn slaap.