Ed Sheeran deelt verhaal achter speciale foto met Queen Elizabeth

Ed Sheeran heeft bij The Late Show with Stephen Colbert het “speciale” verhaal gedeeld achter een foto van zichzelf en de overleden Queen Elizabeth. Ook vertelde de 31-jarige zanger hoe het vijftigjarige troonjubileum van Elizabeth in 2002 hem inspireerde om zijn muzikale carrière te starten.

Sheeran ontmoette koningin Elizabeth voor het eerst redelijk vroeg in zijn carrière. “Ik had net een hit uitgebracht toen ik haar ontmoette”, aldus Sheeran. Toen de zanger Elizabeth een hand mocht geven, had zij volgens hem een neutrale uitdrukking. “Maar ik zat naast een komiek die toen een grapje maakte, waardoor de koningin moest lachen terwijl ze mijn hand schudde. Dus ik heb een foto waarop het lijkt alsof ze blij is mij te zien”, vertelde Sheeran.

Toen Sheeran als 11-jarig jongetje naar het gouden jubileum van de Queen keek, nadat ze vijftig jaar op de troon zat, raakte hij geïnspireerd om een gitaar te kopen. “Ik speelde toen nog niet, maar zag Eric Clapton optreden met zijn gitaar. Ik had zoiets van: dat wil ik zijn. Ik wil een gitaar hebben en ik wil zingen op een podium”, aldus Sheeran. “Jaren later is dat precies wat ik doe. Ik hoop dat ik ook zo’n jongetje van 11 jaar oud kan inspireren.”